Sönar Mansire Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Sönar Mansire

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:45:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

SÖNAR : Rencontrez l’artiste dans une formule privilégiée, entre concert et échange en toute intimité où vous pourrez poser l’ensemble de vos questions à l’artiste à la fin de son concert !

Mansire est un artiste originaire de Caen, mêlant rap, poésie et pop moderne dans un univers décalé.

SÖNAR : Rencontrez l’artiste dans une formule privilégiée, entre concert et échange en toute intimité où vous pourrez poser l’ensemble de vos questions à l’artiste à la fin de son concert !

MANSIRE

Mansire est un artiste originaire de Caen, mêlant rap, poésie et pop moderne dans un univers décalé. A 25 ans, il construit patiemment une musique portée par ses idées farfelues et ses histoires personnelles avec une esthétique bien à lui. Sa musique invite à un voyage à la fois sensible et ludique, où chaque morceau est une petite carte postale d’un monde e décalage.

Réservation auprès de la bibliothèque. .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sönar Mansire

SÖNAR: Meet the artist in a special setting, between a concert and an intimate chat, where you can ask the artist all your questions at the end of his concert!

Mansire is an artist from Caen, blending rap, poetry and modern pop in a quirky universe.

L’événement Sönar Mansire Caen a été mis à jour le 2026-01-27 par Calvados Attractivité