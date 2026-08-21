Sonates champêtres, Parc botanique du Sarrat, Dax

Informations pratiques

Sonates champêtres 19 et 20 septembre Parc botanique du Sarrat Landes

Gratuit. Dans la limite des places assises disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sous les arbres du parc, laissez-vous porter par les sonorités du jazz lors de deux concerts en plein air.

Le samedi, le trio Bahia vous invite à découvrir un univers mêlant jazz contemporain, samba, rock et influences africaines, à travers des compositions originales et des standards revisités. Le groupe réunit Stéphane Abadie (guitare, compositions), Niko Palm (basse, contrebasse) et Bruno Josué (batterie, percussions).

Le dimanche, place au quintet Dig It, qui interprétera les grands classiques du jazz, de la soul, de la bossa nova et du R’n’B dans une ambiance intimiste et chaleureuse. Le groupe est composé de Karine Perez (chant), Philippe Trinquard (saxophone, clarinette), Christophe Barennes (piano), Jean-Paul Gilles (contrebasse) et Nicolas Degos (batterie).

Parc botanique du Sarrat 10 Rue du Sel Gemme, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33699703732 http://www.dax.fr Domaine et maison du XIXe siècle où vient habiter l’architecte René Guichemerre après des études à Paris. L’architecte se construit une nouvelle maison en 1960. Il y installe son cabinet et aménage le parc de trois hectares, lui donnant une grande richesse botanique avec, notamment, une allée de palmiers.

La maison et le parc sont légués à la ville de Dax à la mort de l’architecte en 1988.

Sous les arbres du parc, laissez-vous embarquer par la musique jazz…

© Ville de Dax