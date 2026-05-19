Songes de Nuits d’été Contemplations Bazas
Songes de Nuits d’été Contemplations Bazas mardi 4 août 2026.
Bazas
Songes de Nuits d’été Contemplations
Cathédrale Saint-Jean Baptiste Bazas Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
“Contemplations”, ouvre un espace de paix et d’émerveillement. La ferveur mystique d’Hildegard von Bingen, la solennité orthodoxe de Rachmaninov et la tendresse mozartienne invitent tous les auditeurs à l’écoute intérieure et à la beauté pure du divin.
S’ensuit “Le Doute” puis “Lamentations” et cris de détresse à travers les œuvres d’Alonso Lobo, Félix Mendelssohn-Bartholdy et Joseph-Gabriel Rheinberger, jusqu’à l’intense supplication du célèbre Miserere mei Deus d’Allegri. Une séquence qui incarne la douleur humaine face au silence de Dieu. La lumière revient avec trois hommages à la Vierge pour apaiser l’âme. Tomás-Luis de Victoria et Edvard Grieg mettent en musique la prière ancestrale Ave Maris Stella.
En conclusion, l’exubérance de Francesco Guerrero, puis l’appel fervent de Johann Sebastian Bach dans le motet Komm Jesu, komm, scelleront l’union de l’homme avec le divin. .
Cathédrale Saint-Jean Baptiste Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 musiqueenbazadais@gmail.com
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English : Songes de Nuits d’été Contemplations
L’événement Songes de Nuits d’été Contemplations Bazas a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud
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