Songes Une nuit LGBT, La briqueterie Schiltigheim Bas rhin, Schiltigheim

Songes Une nuit LGBT 12 – 14 juin La briqueterie Schiltigheim Bas rhin Collectivité européenne d’Alsace

Payant Tarif : de 8 à 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fantasmes, peurs, émotions, colères et espoirs… tout y passe, de leurs rêves les plus fous aux cauchemars les plus profonds. À mi-chemin entre un Squid Game queer et une version lesbienne de L’Odyssée de l’espace, comment vivront-iels cette expérience débridée ? Que découvriront-iels de leur communauté ? Oserez-vous partager, sans filtre, leurs pensées ?

Soyez les bienvenu·es dans SONGES : une nuit LGBT pour sublimer notre liberté et la beauté de nos identités, pour résister ; une nuit pour tout changer

Un nouveau format de spectacle que les choristes ont imaginé cette année, plus déjanté et collectif que jamais. De quoi se préparer avec joie et détermination à tous nos combats à venir.

La briqueterie Schiltigheim Bas rhin avenue division blindée 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://pelicanto.eu »}]

✨ 45 personnes queers ont accepté de se prêter au jeu d’une expérience collective et nocturne visant à analyser leurs désirs profonds et les ressorts de leur communauté ✨ Spectacle musique pop

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