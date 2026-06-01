Visite commentée de la Roseraie, Roseraie de Schiltigheim, Schiltigheim

Visite commentée de la Roseraie 6 et 7 juin Roseraie de Schiltigheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de ce jardin centenaire, les différentes variétés de roses, mais aussi nos choix de plantations complémentaires et nos pratiques respectueuses de la nature, en vue d’attirer les pollinisateurs, la faune et de préserver l’eau…

Roseraie de Schiltigheim Parc de la Roseraie, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est http://www.roseraie-schiltigheim.fr/ https://www.facebook.com/100064241306512/ Jardin à la française, créé en 1926 par un groupe d’ouvriers et artisans passionnés de roses, la roseraie est entretenue et embellie depuis lors, par des bénévoles de la Société des Amis des Roses de Strasbourg-Schiltigheim avec le concours des jardiniers de la ville de Schiltigheim.

Blottie au fond du Parc de la Roseraie, c’est un des un des fleurons du patrimoine Schilikois !

Sa superficie est de 30 ares. Elle contient plus de 2.300 rosiers : des buissons, des tiges, des arbustes, des grimpants, des sarmenteux, des miniatures, des couvre sol,… Le tout en plus de 320 variétés différentes.

On y trouve également : un bassin avec des plantes aquatiques et des poissons, une rocaille, une fontaine, une boite à livres, une petite boutique de produits à base de roses, des tonnelles et bancs pour se reposer à l’ombre des rosiers grimpants et parfumés et des bénévoles pour répondre aux questions des plus curieux

Au cœur de l’Eurométropole, ce jardin est le lieu idéal pour initier le citadin à la biodiversité, au fonctionnement et à la beauté de la nature, en toute sécurité et facilité d’accès. À vélo : Parking sécurisé avec des arceaux à l’entrée du Parc de la Roseraie, rue Contades, juste en face du restaurant.

Tram B ou Bus 60 : arrêt « Rives de l’Aar »

Covoiturage avec Aut’hop -> plus d’infos sur www.authop.strasbourg.eu

Parking handicapé à l’entrée du Parc, rue Contades, en face du restaurant.

Parking gratuit les samedi, dimanche et jours fériés à Schiltigheim.

Découvrez l’histoire de ce jardin centenaire, les différentes variétés de roses, mais aussi nos choix de plantations complémentaires et nos pratiques respectueuses de la nature, en vue d’attirer les…

© Roseraie Schiltigheim