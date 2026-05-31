Sono x Aqua, Aquarium bar, Lille
Sono x Aqua, Aquarium bar, Lille dimanche 21 juin 2026.
Sono x Aqua Dimanche 21 juin, 14h00 Aquarium bar Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
La Sono vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit à Lille !
Retrouvez-nous le dimanche 21 juin sur la terrasse de l’Aquarium Bar pour une journée 100% son. Au programme : 7kW de son, DJ sets, et ambiance festive. Venez fêter l’arrivée de l’été avec nous et faire danser Lille au rythme de la Sono !
Aquarium bar 29 rue Ernest Deconynck, Lille Lille 59900 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 09 81 07 89 86 http://aquarium-lille.com Bar karaoké
La Sono vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit à Lille !
©Damien Berti
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