AGENDA · Le Mans
Sonobox Le Mans
mercredi 7 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Sonobox
Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-10-07
Dans une cabine individuelle munie d’une dizaine de haut-parleurs, vous pourrez entendre quatre œuvres spécialement créées par trois compositeurs et une compositrice d’aujourd’hui qui vous réconcilieront avec la musique contemporaine en flinguant tous les clichés qui lui sont associés. .
Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Sonobox Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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