Informations pratiques

Le Mans

Sonobox

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-10-07

Dans une cabine individuelle munie d’une dizaine de haut-parleurs, vous pourrez entendre quatre œuvres spécialement créées par trois compositeurs et une compositrice d’aujourd’hui qui vous réconcilieront avec la musique contemporaine en flinguant tous les clichés qui lui sont associés. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Sonobox Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72