UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Sonobox Le Mans

mercredi 7 octobre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Sonobox

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-10-07

Dans une cabine individuelle munie d’une dizaine de haut-parleurs, vous pourrez entendre quatre œuvres spécialement créées par trois compositeurs et une compositrice d’aujourd’hui qui vous réconcilieront avec la musique contemporaine en flinguant tous les clichés qui lui sont associés.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Sonobox Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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