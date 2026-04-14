Sons et lumières, Maison du Lieutenant, Servoz

Sons et lumières Samedi 23 mai, 20h00 Maison du Lieutenant Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’espace d’une soirée, la maison du Lieutenant retrouve une ambiance d’un autre temps et révèle à ses visiteurs quelques-uns de ses petits secrets.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont 74310 Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0778249677 Au cœur d’une bâtisse historique unique, découvrez un centre d’interprétation sur l’agriculture de montagne, son environnement, ses produits et ses savoir-faire.

La Maison du Lieutenant, c’est une exposition permanente sur les enjeux de l’agriculture de montagne d’aujourd’hui, une exposition temporaire renouvelée chaque année, mais aussi une programmation d’ateliers et de rencontres autour des savoir-faire (vannerie, feutrage, projets locaux, rencontre productrice…). Une buvette et une petite restauration à partir des produits locaux seront proposés, sans oublier l’organisation régulière d’événements festifs dans le jardin.

L’espace d’une soirée, la maison du Lieutenant retrouve une ambiance d’un autre temps et révèle à ses visiteurs quelques-uns de ses petits secrets.

©COURRIOUXArmand-CCVCMB