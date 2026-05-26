SOPHIE ALOUR Nouveaux mondes Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère
SOPHIE ALOUR Nouveaux mondes Festival Parfum de Jazz Rue de la chocolaterie Donzère samedi 22 août 2026.
Donzère
SOPHIE ALOUR Nouveaux mondes Festival Parfum de Jazz
Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Après le succès de son précédent opus intitulé Le Temps Virtuose , elle poursuit sa quête artistique avec un disque baptisé Nouveaux Mondes , création 2026.
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Rue de la chocolaterie Parc de la chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 administration@parfumdejazz.com
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English :
Following the success of her previous album, Le Temps Virtuose , she continues her artistic quest with Nouveaux Mondes , created in 2026.
L’événement SOPHIE ALOUR Nouveaux mondes Festival Parfum de Jazz Donzère a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence