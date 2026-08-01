Sophro Balade au fil de l’eau Vallée du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem

Informations pratiques

Saint-Nicolas-du-Pélem

Sophro Balade au fil de l’eau

Vallée du Faodel Rue du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Balade sophrologique dans la Vallée du Faodel

Une parenthèse pour prendre soin de soi lors d’une courte marche au rythme de votre souffle. 5 pauses sophro ponctueront le trajet (max 3km A/R). Nous mobiliserons nos sens afin de profiter pleinement du cadre verdoyant. Des moments de relaxation et de contemplation s’ajouteront à cette balade accessible à tous.

Org. Sophro du Lac .

Vallée du Faodel Rue du Faodel Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 80 80

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English :

L’événement Sophro Balade au fil de l’eau Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Kreiz Breizh