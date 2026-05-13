Sophro Nature Maison Marbeuf Rennes
Sophro Nature Maison Marbeuf Rennes samedi 30 mai 2026.
Sophro Nature Maison Marbeuf Rennes 30 mai et 20 juin Ille-et-Vilaine
Des ateliers pour ralentir, respirer, sentir, se relier, avec un temps en extérieur et un temps en intérieur au rythme des saisons et des éléments
Les rythmes du vivant – Ateliers de sophro nature animés par Claire Lerossignol, sophrologue.
Des ateliers pour ralentir, respirer, sentir, se relier, avec un temps en extérieur et un temps en intérieur au rythme des saisons et des éléments
Le tarif comprend l’animation de l’atelier, une tisane, la mise à disposition des tapis de yoga et plaids.
L’atelier se déroule dans le jardin de Maison Marbeuf puis dans la maison.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-20T15:30:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-sophro-nature
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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