Informations pratiques

Jullouville

Sophrologie collective

5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Stéphanie (Bulle de Phénix) vous propose une séance collective de sophrologie au rythme de la mer au sein de Symbiose 8 Milles Nautic à Jullouville.

1h pour prendre soin de vous, relâcher les tensions et retrouver un calme intérieur à l’écoute de vous-même !

La sophrologie allie mouvements du corps doux, respiration, relaxation et visualisation positive.

Elle se pratique debout et/ou assise et est accessible à tous à partir de 12 ans.

Pour un moment tout en partage et en douceur, les places sont limitées.

Pour réserver: par téléphone, mail ou en ligne sur le site internet.

Au plaisir de partager ce moment avec vous! .

5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr

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English : Sophrologie collective

L’événement Sophrologie collective Jullouville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer