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SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

mardi 22 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Maison de quartier du Moulin
Adresse
rue du westhoek grande-synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord

SOPHROLOGIE Mardi 22 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T15:30:00+02:00

La maison de quartier du Moulin vous propose une séance de sophrologie .Elle s’intéresse à la conscience humaine et vise à trouver un équilibre. Entre émotions, les pensées et les comportements , mais aussi à optimiser ses possibilités et vaincre ses angoisses.

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
SEANCE DE SOPHROLOGIE

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