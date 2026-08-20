SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

SOPHROLOGIE Mardi 22 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T15:30:00+02:00

La maison de quartier du Moulin vous propose une séance de sophrologie .Elle s’intéresse à la conscience humaine et vise à trouver un équilibre. Entre émotions, les pensées et les comportements , mais aussi à optimiser ses possibilités et vaincre ses angoisses.

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

SEANCE DE SOPHROLOGIE