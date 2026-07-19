Informations pratiques

Perpignan

SOPRANE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25.2 – 25.2 – 28.8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Un spectacle sensible qui mêle témoignages et grands airs d’opéra pour révéler toute l’humanité et la beauté du métier de chanteuse lyrique

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

A moving performance that blends personal stories with famous opera arias to reveal the humanity and beauty of the life of an opera singer

L’événement SOPRANE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME