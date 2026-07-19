SOPRANE Perpignan
dimanche 8 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
SOPRANE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 25.2 – 25.2 – 28.8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 16:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Un spectacle sensible qui mêle témoignages et grands airs d’opéra pour révéler toute l’humanité et la beauté du métier de chanteuse lyrique
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
A moving performance that blends personal stories with famous opera arias to reveal the humanity and beauty of the life of an opera singer
L’événement SOPRANE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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