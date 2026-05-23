Hasparren

Sorbidean festibala

Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

En partenariat avec la Médiathèque Pierre Espil Les petites histoires de Madame La chouette

10h pour les 18 mois à 3 ans

11h pour les 3 à 5 ans.

A 20h, spectacle de musique et marionnettes L’île aux chats, la lecture théâtralisée . .

Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org

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English : Sorbidean festibala

L’événement Sorbidean festibala Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque