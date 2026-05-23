Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sorbidean festibala Hasparren

Sorbidean festibala Hasparren

Sorbidean festibala Hasparren mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Eihartzea

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Hasparren

Sorbidean festibala

Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

En partenariat avec la Médiathèque Pierre Espil Les petites histoires de Madame La chouette
10h pour les 18 mois à 3 ans
11h pour les 3 à 5 ans.

A 20h, spectacle de musique et marionnettes L’île aux chats, la lecture théâtralisée .   .

Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71  billetterie@lafabriqueaffamee.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sorbidean festibala

L’événement Sorbidean festibala Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)