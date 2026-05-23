Sorbidean festibala Hasparren
Sorbidean festibala Hasparren mercredi 10 juin 2026.
Hasparren
Sorbidean festibala
Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
En partenariat avec la Médiathèque Pierre Espil Les petites histoires de Madame La chouette
10h pour les 18 mois à 3 ans
11h pour les 3 à 5 ans.
A 20h, spectacle de musique et marionnettes L’île aux chats, la lecture théâtralisée . .
Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org
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English : Sorbidean festibala
L’événement Sorbidean festibala Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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