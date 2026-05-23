Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza Hasparren
Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza Hasparren mardi 9 juin 2026.
Hasparren
Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza
Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Spectacle de marionnettes géantes de rue, à partir de 5 ans, par la compagnie Kilinka. .
Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org
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English : Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza
L’événement Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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