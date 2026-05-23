Hasparren

Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza

Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Spectacle de marionnettes géantes de rue, à partir de 5 ans, par la compagnie Kilinka. .

Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org

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English : Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza

L’événement Sorbidean festibala Specatcle en basque Erraldoien Azken Dantza Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque