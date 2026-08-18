Sorcière es-tu là ? Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
samedi 31 octobre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Sorcière es-tu là ?
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31 15:30:00
Date(s) :
2026-10-31
1, 2, 3 sorcière est-tu là? l’univers des sorcières c’est tout un art , vient décrypter tous ces symboles et associe les de façon originale afin de créer ta propre sorcière.
8-12 ansEnfants
4 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
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English :
1, 2, 3 Are you a witch? The world of witches is an art form—come decipher all these symbols and combine them in creative ways to create your own witch.
Ages 8–12
L’événement Sorcière es-tu là ? Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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