SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN allée André Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN

allée André Poste de secours de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Duin ce terme néerlandais signifie colline de sable et est à l’origine du mot dune.

Le service environnement de la Commune organise cette sortie gratuite de découverte de la dune dans le cadre du label Pavillon Bleu. .

allée André Poste de secours de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin