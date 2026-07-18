SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN allée André Saint-Brevin-les-Pins
jeudi 6 août 2026 · allée André · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN
allée André Poste de secours de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Duin ce terme néerlandais signifie colline de sable et est à l’origine du mot dune.
Le service environnement de la Commune organise cette sortie gratuite de découverte de la dune dans le cadre du label Pavillon Bleu. .
allée André Poste de secours de l’Ermitage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement SORTIE À LA DÉCOUVERTE DE LA DUIN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Saint Brevin
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