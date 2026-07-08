Sortie à la Guyonnière Centre Social Val’Mauges La Guyonniere Mauges-sur-Loire
mercredi 22 juillet 2026 · La Guyonniere · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Sortie à la Guyonnière Centre Social Val’Mauges
La Guyonniere 10 CHEMIN DE LA GUYONNIERE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Relevez le défi du labyrinthe géant et découvrez la vie à la ferme lors d’une après-midi en famille.
Le Centre Social Val’Mauges, situé à La Pommeraye, organise une sortie à destination des familles. Cette animation propose de combiner un grand jeu d’exploration en plein air et une immersion dans le monde agricole à la Guyonnière.
Le programme commence au cœur d’un labyrinthe végétal géant, où les participants doivent retrouver leur chemin tout en résolvant les énigmes qui parsèment le parcours. Pour les aventuriers qui atteindront la sortie, l’après-midi se poursuit par la visite de la ferme ainsi que par un goûter fourni directement par l’organisateur.
Le rendez-vous est fixé à 14h15 devant le Centre Social pour s’organiser en covoiturage.
Pour votre confort durant les activités, prévoyez une casquette, une gourde et de bonnes chaussures.
La participation est accessible uniquement sur inscription. .
La Guyonniere 10 CHEMIN DE LA GUYONNIERE Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr
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English :
Take on the challenge of the giant maze and discover farm life during an afternoon out with the family.
L’événement Sortie à la Guyonnière Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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