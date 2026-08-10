Sortie À l’écoute du brame Champs-sur-Tarentaine-Marchal
samedi 17 octobre 2026 · Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Informations pratiques
Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Sortie À l’écoute du brame
Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:30:00
fin : 2026-10-17 19:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Chaque automne, lorsque les forêts de Sumène Artense se parent de leurs plus belles couleurs, un puissant cri résonne au cœur des bois… Le brame du cerf annonce le début d’une période fascinante de la vie sauvage.
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Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33 info@tourisme-sumene-artense.com
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English :
Every fall, when the forests of Sumène Artense are ablaze with their most beautiful colors, a powerful cry echoes through the heart of the woods. The deer’s rut call heralds the beginning of a fascinating season of wildlife.
L’événement Sortie À l’écoute du brame Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Sumène Artense
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