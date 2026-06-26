Sortie à Vannes Jeu de Paume Rennes Mercredi 8 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription : Plein tarif : 10€ – Sortir ! : 5€

Enfant (3-12 ans) : 5€ – Sortir ! : 2,50€

Découverte de Vannes et de son marché le matin et moment à la plage d’Arradon l’après-midi.

Découverte de Vannes et de son marché le matin et moment à la plage d’Arradon l’après-midi.

Tout public, payant :

Plein tarif : 10€ – Sortir ! : 5€

Enfant (3-12 ans) : 5€ – Sortir ! : 2,50€

Sur inscription, contactez : 02 21 02 22 40

[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

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02 21 02 22 40 contact@jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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