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AGENDA · Trégastel

Sortie algues à marée basse Boulevard du Coz-Pors Trégastel

mercredi 15 juillet 2026 · Boulevard du Coz-Pors · Trégastel

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Boulevard du Coz-Pors
Adresse
Aquarium marin
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Sortie algues à marée basse

Boulevard du Coz-Pors Aquarium marin Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-08-17 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-31 2026-08-17 2026-10-30

Partez pour 2 heures de découverte des algues et leur caractéristiques sur la presqu’île Renote.
Bottes ou chaussures adaptées.
Sur réservation à l’accueil de l’Aquarium marin.
A partir de 8 / 9 ans.   .

Boulevard du Coz-Pors Aquarium marin Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58 

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English :

L’événement Sortie algues à marée basse Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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