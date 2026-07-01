Sortie algues à marée basse Boulevard du Coz-Pors Trégastel
mercredi 15 juillet 2026 · Boulevard du Coz-Pors · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Sortie algues à marée basse
Boulevard du Coz-Pors Aquarium marin Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-08-17 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-31 2026-08-17 2026-10-30
Partez pour 2 heures de découverte des algues et leur caractéristiques sur la presqu’île Renote.
Bottes ou chaussures adaptées.
Sur réservation à l’accueil de l’Aquarium marin.
A partir de 8 / 9 ans. .
Boulevard du Coz-Pors Aquarium marin Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 48 58
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English :
L’événement Sortie algues à marée basse Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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