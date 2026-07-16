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AGENDA · Concoret

Sortie au Parcours d’art Poupazonie création de marionnette Concoret

mercredi 5 août 2026 · Concoret

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
56430 Concoret
Département
Morbihan
Tarif

Concoret

Sortie au Parcours d’art Poupazonie création de marionnette

Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Écoutons l’imagination de notre cœur et suivons la trace d’un Gnome sculptant ses marionnettes pour, à notre tour, donner vie à des personnages nés d’objets récoltés. En associant création manuelle et jeu théâtral, inventons des histoires fabuleusement fantastiques. Le Kerterre-toboggan de Lazare deviendra notre scène de jeu, pour jouer et faire naître de nouvelles histoires en Brocéliande.
Organisé par l’association Ola Hanna avec le CPIE. A 10h.   .

Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62 

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English :

L’événement Sortie au Parcours d’art Poupazonie création de marionnette Concoret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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