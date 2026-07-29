Informations pratiques

Montvendre

Sortie au Puy en Velay avec Les Amis de Montvendre

Mairie, 1 place de la Mairie Montvendre Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 07:30:00

fin : 2026-09-04 16:15:00

Date(s) :

2026-09-04

Les Amis de Montvendre proposent une sortie au Puy en Velay. Inscription et informations via la fiche pdf.

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Mairie, 1 place de la Mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 56 02 28

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English :

Les Amis de Montvendre is organizing a trip to Le Puy-en-Velay. For registration and more information, see the PDF flyer.

L’événement Sortie au Puy en Velay avec Les Amis de Montvendre Montvendre a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme