Sortie au Puy en Velay avec Les Amis de Montvendre Montvendre
vendredi 4 septembre 2026 · Montvendre
Informations pratiques
Montvendre
Sortie au Puy en Velay avec Les Amis de Montvendre
Mairie, 1 place de la Mairie Montvendre Drôme
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 07:30:00
fin : 2026-09-04 16:15:00
Date(s) :
2026-09-04
Les Amis de Montvendre proposent une sortie au Puy en Velay. Inscription et informations via la fiche pdf.
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Mairie, 1 place de la Mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 56 02 28
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English :
Les Amis de Montvendre is organizing a trip to Le Puy-en-Velay. For registration and more information, see the PDF flyer.
L’événement Sortie au Puy en Velay avec Les Amis de Montvendre Montvendre a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme
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