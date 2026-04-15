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Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Petit-Wisches Truchtersheim

dimanche 11 octobre 2026 · Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Petit-Wisches Truchtersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:15:00
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Petit-Wisches

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 08:15:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim. 0  .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 76 90 98  cvk67370@gmail.com

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English :

L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Petit-Wisches Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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