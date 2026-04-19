Sortie botanique à la Martinière La Machinerie Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

Et si vous preniez le temps d’observer la nature autrement ? Le Conseil des Sages du Pellerin propose à tous les habitants de la commune une sortie botanique gratuite et conviviale le mardi 28 avril, au bord du canal de la Martinière. Accompagnés d’une herboriste, les participants partiront à la découverte des plantes et fleurs sauvages qui poussent près de chez nous.Au fil de la promenade, elle partagera ses connaissances sur leurs vertus thérapeutiques, leurs usages traditionnels, mais aussi sur les précautions à connaître face à certaines plantes. Une belle occasion d’apprendre à reconnaître la flore locale tout en profitant d’un moment d’échange et d’une balade au grand air.Si la météo ne permet pas de maintenir la sortie, une présentation des plantes en intérieur sera proposée afin de garantir ce temps de découverte.? Rendez-vous à 10h au parking de la Machinerie du Canal de la Martinière? Covoiturage possible : rendez-vous à 9h45 au parking de la mairie annexeInscription conseillée au 02 40 05 69 81

La Machinerie Le Pellerin 44640

02 40 04 65 21 http://www.ville-lepellerin.fr/la-machinerie accam@canal-maritime-basse-loire.fr 02 40 05 69 81



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