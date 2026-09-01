AGENDA · Plounéour-Ménez
Sortie botanique les Landes des Monts d’Arrée Plounéour-Ménez
dimanche 27 septembre 2026 · Plounéour-Ménez
Informations pratiques
Plounéour-Ménez
Sortie botanique les Landes des Monts d’Arrée
1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Apprendre à reconnaître la flore et les communautés végétales des landes. .
1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91
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English :
L’événement Sortie botanique les Landes des Monts d’Arrée Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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