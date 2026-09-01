Informations pratiques

Plounéour-Ménez

Sortie botanique les Landes des Monts d’Arrée

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Apprendre à reconnaître la flore et les communautés végétales des landes. .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91

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English :

L’événement Sortie botanique les Landes des Monts d’Arrée Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX