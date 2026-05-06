Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac
Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac vendredi 28 août 2026.
Treignac
Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses
Lac des Barriousses Base nautique Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.
Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire. .
Lac des Barriousses Base nautique Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses
L’événement Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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