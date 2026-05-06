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Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac

Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac

Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac vendredi 28 août 2026.

Lieu : Lac des Barriousses

Adresse : Base nautique

Ville : 19260 Treignac

Département : Corrèze

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Treignac

Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses

Lac des Barriousses Base nautique Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.
Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire.   .

Lac des Barriousses Base nautique Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses

L’événement Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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