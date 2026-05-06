Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Lac des Barriousses Treignac

Treignac

Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses

Lac des Barriousses Base nautique Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Participez à une découverte nature en balade pédestre puis en canobus. Découverte de l’astronomie et de la faune nocturne en canoë à partir de 7 ans, mineurs accompagnés et obligation de savoir nager.

Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude

Lampe frontale autorisée, mais en lumière rouge.

Rendez-vous à la base nautique des Barriousses, réservation obligatoire. .

Lac des Barriousses Base nautique Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses

L’événement Sortie canoë sous le ciel étoilé des Bariousses Treignac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze