Sortie Champignons Rendez-vous au Carrefour de la Frette. Tourouvre au Perche
Sortie Champignons Rendez-vous au Carrefour de la Frette. Tourouvre au Perche samedi 3 octobre 2026.
Tourouvre au Perche
Sortie Champignons
Rendez-vous au Carrefour de la Frette. BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
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Les lieux de rendez-vous en forêt sont susceptibles de connaître des modifications. Nous vous conseillons de vérifier le lieu de rendez-vous la veille de la sortie sur le site internet. Tarif 10€/personne adulte et enfant à la sortie ou abonnement à l’année (30€/personne ou 50€/famille) à régler sur place en espèces, servant à assurer la maintenance du site internet et l’animation du compte Instagram. Pas de frais d’adhésion au club demandés. .
Rendez-vous au Carrefour de la Frette. BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 78 26 82 94
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English : Sortie Champignons
L’événement Sortie Champignons Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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