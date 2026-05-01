Sortie conviviale Croisière repas au Saut du Doubs Départ de la Mairie Ounans

Ounans

Sortie conviviale Croisière repas au Saut du Doubs

Départ de la Mairie 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 08:30:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Sortie conviviale Croisière repas au Saut du Doubs mercredi 6 mai 2026

France Services du Val d’Amour vous propose une journée exceptionnelle alliant détente, découverte et convivialité à l’occasion d’une croisière repas au Saut du Doubs.

Au programme une agréable croisière au cœur d’un site naturel remarquable, accompagnée d’un repas gourmand pour profiter pleinement de ce moment hors du temps. La journée sera également enrichie par la visite du Tuyé du Papy Gaby, lieu emblématique du patrimoine régional.

Le départ est fixé à 8h30 depuis la mairie d’Ounans, avec un retour prévu aux alentours de 18h.

Tarif 70 € la journée (transport, croisière et repas inclus).

Une belle occasion de partager un moment chaleureux tout en découvrant les richesses de notre territoire. Les places étant limitées, pensez à vous inscrire rapidement ! .

Départ de la Mairie 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com

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English : Sortie conviviale Croisière repas au Saut du Doubs

L’événement Sortie conviviale Croisière repas au Saut du Doubs Ounans a été mis à jour le 2026-04-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR