Sortie crépusculaire aux Sablons de Corquoy

Les Sablons de Corquoy Corquoy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Découverte accompagnée par un guide nature du CPIE, des Sablons de Corquoy, espace naturel sensible et protégé.

Découvrez un espace naturel préservé dans la vallée du Cher entre pelouses, prairies et forêt alluviale. .

Les Sablons de Corquoy Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Sablons de Corquoy, a sensitive and protected natural area, with a CPIE nature guide.

L’événement Sortie crépusculaire aux Sablons de Corquoy Corquoy a été mis à jour le 2026-01-17 par OT LIGNIERES