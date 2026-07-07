Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Sortie crépusculaire Les Alpilles la nuit

Samedi 10 octobre 2026 de 20h à 22h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Sortie crépusculaire ❁ Gratuit

Les Alpilles la nuit

À l’occasion du Jour de la Nuit, le Parc des Alpilles vous invite à découvrir les Alpilles autrement. Quand la nuit tombe, paysages, sons et vie sauvage révèlent une toute autre facette de la nature.

Sortie crépusculaire ❁ Gratuit

Les Alpilles la nuit

À l’occasion du Jour de la Nuit, le Parc des Alpilles vous invite à découvrir les Alpilles autrement. Quand la nuit tombe, paysages, sons et vie sauvage révèlent une toute autre facette de la nature. .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Twilight outing? Free

The Alpilles at night

%C0 To celebrate the Day of the Night, the Alpilles Park invites you %E0 to discover the Alpilles in a whole new way. When night falls, the landscapes, sounds, and wildlife reveal a whole new side of nature.

L’événement Sortie crépusculaire Les Alpilles la nuit Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles