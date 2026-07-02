Sortie de plages et soirée Arcachon
jeudi 2 juillet 2026 · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Sortie de plages et soirée
Kiosque du Moulleau Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-07-27 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31 2026-09-03 2026-09-07
Rendez-vous face aux glaciers, près du kiosque du Moulleau.
Au programme exposition, musique acoustique, yoga, acrobates et clowns. .
Kiosque du Moulleau Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 comite.moulleau.village@gmail.com
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English : Sortie de plages et soirée
L’événement Sortie de plages et soirée Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon
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