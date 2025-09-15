SORTIE DE RÉSIDENCE 20 ANS Florac Trois Rivières

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

20 Ans est un duo dansé et parlé d’Émilie Buestel et Marie Doiret, inspiré de leur parcours commun. La pièce explore la fidélité et l’engagement à travers le corps et la parole. Sortie de résidence ouverte au public vendredi 27 mars à 18h gratuit.

20 Ans est un duo dansé et parlé, inspiré des 20 ans de parcours humain et artistique des 2 chorégraphes, évoquant de manière universelle, par le corps et les mots, la fidélité sous toutes ses formes les étymologies de l’alliance, de la relation, du consensus, de l’engagement mutuel que cela implique, jusqu’à la quête de la juste place pour défendre une vision commune afin de laisser à chacun ses choix. 20 Ans est en création à l’hiver 2026. Il est conçu pour l’espace public ou en écrin intérieur.

Chorégraphie et interprétation Emilie Buestel et Marie Doiret .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

20 Ans is a spoken and danced duet by Émilie Buestel and Marie Doiret, inspired by their shared journey. The piece explores loyalty and commitment through the body and the spoken word. The residency is open to the public ? Friday March 27 at 6pm ? free of charge.

German :

20 Ans ist ein getanztes und gesprochenes Duett von Émilie Buestel und Marie Doiret, das von ihrem gemeinsamen Lebensweg inspiriert ist. Das Stück untersucht Treue und Engagement durch Körper und Sprache. Öffentlicher Abgang aus der Residenz ? Freitag, 27. März, 18 Uhr ? kostenlos.

Italiano :

20 Ans è un duetto parlato e danzato di Émilie Buestel e Marie Doiret, ispirato al loro viaggio comune. Il pezzo esplora la fedeltà e l’impegno attraverso il corpo e la parola. La residenza è aperta al pubblico, venerdì 27 marzo alle 18.00, gratuitamente.

Espanol :

20 Ans es un dúo hablado y bailado por Émilie Buestel y Marie Doiret, inspirado en su viaje común. La pieza explora la lealtad y el compromiso a través del cuerpo y la palabra. La residencia está abierta al público (viernes 27 de marzo a las 18.00 horas) y es gratuita.

