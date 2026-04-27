Sortie de résidence Atelier ouvert et repas vg Alençon
Sortie de résidence Atelier ouvert et repas vg Alençon dimanche 3 mai 2026.
Alençon
Sortie de résidence Atelier ouvert et repas vg
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le 3 mai, pour conclure sa résidence temporaire, Canel vous invite dans le grenier de Chapêlmêle (coté salle d’expo), à partir de 12h30, pour voir son atelier et ses expérimentations, partant d’accumulation du quotidien, en utilisant l’assemblage pour faire des éléments en tous genres, des sortes d’archives-trésors improvisées. Un repas végé sera prévu pour conclure l’évènement. .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Sortie de résidence Atelier ouvert et repas vg
L’événement Sortie de résidence Atelier ouvert et repas vg Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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