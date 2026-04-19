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Sortie de résidence au Tertre Serigny Belforêt-en-Perche

Sortie de résidence au Tertre Serigny Belforêt-en-Perche samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Serigny

Adresse : Chateau du Tertre

Ville : 61130 Belforêt-en-Perche

Département : Orne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Belforêt-en-Perche

Sortie de résidence au Tertre

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Sortie de résidence
Pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Ivan Morane.
Détails à venir   .

Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27  maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

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English : Sortie de résidence au Tertre

L’événement Sortie de résidence au Tertre Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-04-15 par CdC des Collines du Perche Normand

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