Sortie de résidence Hune Saint-Amand-Montrond
Sortie de résidence Hune Saint-Amand-Montrond jeudi 23 avril 2026.
Saint-Amand-Montrond
Sortie de résidence Hune
Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Danse, musique, théâtre avec la Compagnie Paon dans le ciment
Public de 7 à 99 ans Durée 45 minutes Gratuit, ouvert à tous
Emmené par le mouvement des marches, Hune raconte une jeunesse qui passe ses journées dans les cages d’escalier. Ces marches se transforment en lieu de discussion, en salle à manger, en studio de musique ou de danse. On s’y dispute, on s’y réconcilie, on y habite ; la vie bouillonne sous les pierres aussi intensément que sur le béton ! Posant un regard tendre et humoristique sur l’absurdité du quotidien, porté par l’élégance des corps et l’énergie du mouvement, le spectacle explore avec finesse la poésie brute et viscérale des espaces urbains.
Mise en scène Mattia Maggi, Tom Verschueren | Avec Mattia Maggi, Tom Verschueren | Création sonore et musique live Eliot Maurel ou Jonathan Aubart .
Rue René Sadrin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36
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English :
Dance, music and theater with Compagnie Paon dans le ciment
Audience 7 to 99 Duration 45 minutes Free, open to all
L’événement Sortie de résidence Hune Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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