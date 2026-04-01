SORTIE DE RÉSIDENCE JETER ET OUBLIER MAISON GARONNE Cazères

Cazères

SORTIE DE RÉSIDENCE JETER ET OUBLIER

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Vous les avez adorés pendant la Fête de la Science 2025 avec leur spectacle Les Psychonautes, la Compagnie Godema revient avec un travail en cours.

Pendant une semaine, les artistes vont avancer ce projet mêlant théâtre, science et arts plastiques afin d’interroger notre rapport aux objets que nous produisons et abandonnons. Vous pourrez découvrir l’avancée de ce spectacle lors d’une sortie de résidence le vendredi 17 Avril. .

MAISON GARONNE 2 rue du Quai Notre Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 71 93 maison-garonne@mairie-cazeres.fr

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English :

You loved them during the Fête de la Science 2025 with their show Les Psychonautes, and Compagnie Godema is back with a work in progress.

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE JETER ET OUBLIER Cazères a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE