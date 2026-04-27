Alençon

Sortie de résidence Juste la nuit (avant les forêts)

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Adapté de La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, Juste la nuit en propose une traversée au féminin. Une femme en marche, exposée à la menace et aux regards, livre une parole urgente, physique, qui déborde.

Sur un plateau presque nu, un simple feu piéton rythme l’attente et l’élan. Rouge. Vert. Avancer. S’arrêter. Comme dans la ville, comme dans le corps.

Ici, le texte ne se raconte pas il se vit, il se respire, il se combat.

Ouverture des portes 19h

Entrée libre et gratuite.

Petite buvette sur place. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : Sortie de résidence Juste la nuit (avant les forêts)

L’événement Sortie de résidence Juste la nuit (avant les forêts) Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON