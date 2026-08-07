Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Plougasnou
samedi 8 août 2026 · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Sortie dessin Urban sketchers Morlaix
1 Rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez dessiner en groupe, c’est gratuit et convivial !
Rendez-vous samedi 8 août 14h, parking 1 rue du grand Large, Primel Tregastel à Plougasnou.
Nous dessinerons les villas balnéaires de Primel.
Apportez votre matériel de dessin et un siège pliable pour votre confort. .
1 Rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50
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English :
L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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