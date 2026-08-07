UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plougasnou

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Plougasnou

samedi 8 août 2026 · Plougasnou

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Rue du Grand Large
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix

1 Rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez dessiner en groupe, c’est gratuit et convivial !
Rendez-vous samedi 8 août 14h, parking 1 rue du grand Large, Primel Tregastel à Plougasnou.
Nous dessinerons les villas balnéaires de Primel.
Apportez votre matériel de dessin et un siège pliable pour votre confort.   .

1 Rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)