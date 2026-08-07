Informations pratiques

Plougasnou

Sortie dessin Urban sketchers Morlaix

1 Rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez dessiner en groupe, c’est gratuit et convivial !

Rendez-vous samedi 8 août 14h, parking 1 rue du grand Large, Primel Tregastel à Plougasnou.

Nous dessinerons les villas balnéaires de Primel.

Apportez votre matériel de dessin et un siège pliable pour votre confort. .

1 Rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50

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English :

L’événement Sortie dessin Urban sketchers Morlaix Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT BAIE DE MORLAIX