Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré ! Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes
Sortie du dernier ÉDB, notre journal de quartier préféré ! Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes jeudi 11 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-11 –
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous à Plan B, en face de l’arrêt de tram Lauriers, pour rencontrer les équipes de rédaction de l’ÉDB, découvrir les coulisses du journal, rencontrer les acteurs du quartier interviewés par nos journalistes en herbe et passer un temps convivial autour de ce médium écrit par et pour les habitants ! Nous vous attendons nombreux pour fêter l’arrivée de ce 105ème numéro !
Plan B – Tram arrêt Lauriers Nantes 44100
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