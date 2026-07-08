Informations pratiques

Erquy

Sortie en mer au profit de la SNSM

Rue du Port Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:30:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’Amicale des Plaisanciers Rhéginéens, (APR) en association avec la SNSM organisent une sortie en mer, au profit de la SNSM d’une vingtaine de minutes sur des bateaux de l’amicale des plaisanciers d’Erquy.

Au retour, les passagers pourront passer par le stand de la SNSM partager avec les équipages de la SNSM et si ils le

désirent, soit faire un don, soit acheter un souvenir.

Pas d’inscriptions préalables.

Se présenter à partir de 15h30 sur la cale de l’ancien port , les brassières de sauvetage sont mises à disposition (adultes et enfants). .

Rue du Port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 91 08 45

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English :

L’événement Sortie en mer au profit de la SNSM Erquy a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor