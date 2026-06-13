SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES Les Angles
SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES Les Angles vendredi 24 juillet 2026.
Les Angles
SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : 25 – 25 – 25
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Découverte du Lac de Matemale de manière ludique, en trottinettes électriques avec Eric.
PLACES LIMITEES. INSCRIPTIONS AUPRES D’ERIC AUN 06.80.88.39.78
Dès 14 ans
Départ Lac de Matemale…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 80 88 39 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore Lake Matemale in a fun way on electric scooters with Eric.
LIMITED SPACES. REGISTER WITH ERIC AT 06.80.88.39.78
Ages 14 and up
Departure from Lake Matemale…
L’événement SORTIE EN TROTTIN MOUNTAIN TROTTINETTES ELECTRIQUES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
À voir aussi à Les Angles (Pyrénées-Orientales)
- TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Les Angles 6 juillet 2026
- ALTRIMAN Les Angles 10 juillet 2026
- CONCOURS DE PÊCHE Les Angles 12 juillet 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles 12 juillet 2026
- POT D’ACCEUIL Les Angles 12 juillet 2026