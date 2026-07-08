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AGENDA · Pujols-sur-Ciron

Sortie famille collecte et canoë Pujols-sur-Ciron

mercredi 22 juillet 2026 · Pujols-sur-Ciron

Sortie famille collecte et canoë Pujols-sur-Ciron

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Espace Pierre Coillot
Ville
33210 Pujols-sur-Ciron
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Pujols-sur-Ciron

Sortie famille collecte et canoë

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, journée familiale nature Collecte et Canoë avec deux temps la matinée sera consacrée à une opération de collecte des déchets afin de sensibiliser petits et grands à la préservation de notre environnement. L’après-midi, les participants profiteront d’une descente en canoë pour découvrir le ciron sous un autre regard et partager un moment convivial en famille.   .

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 74 57 

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English : Sortie famille collecte et canoë

L’événement Sortie famille collecte et canoë Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud

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