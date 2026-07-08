Informations pratiques

Pujols-sur-Ciron

Sortie famille collecte et canoë

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre de l’événement La Grande Traversée, journée familiale nature Collecte et Canoë avec deux temps la matinée sera consacrée à une opération de collecte des déchets afin de sensibiliser petits et grands à la préservation de notre environnement. L’après-midi, les participants profiteront d’une descente en canoë pour découvrir le ciron sous un autre regard et partager un moment convivial en famille. .

Espace Pierre Coillot Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 11 74 57

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English : Sortie famille collecte et canoë

L’événement Sortie famille collecte et canoë Pujols-sur-Ciron a été mis à jour le 2026-07-03 par La Gironde du Sud