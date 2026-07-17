SORTIE FAMILLES AUX JARDINS DE BROCÉLIANDE, Les Jardins de Brocéliande, Bréal-sous-Montfort

Informations pratiques

SORTIE FAMILLES AUX JARDINS DE BROCÉLIANDE Mercredi 26 août, 10h00 Les Jardins de Brocéliande Ille-et-Vilaine

Tarification selon le quotient familial ou la carte SORTIR !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Offrez-vous une parenthèse nature et ludique aux Jardins de Brocéliande, une sortie idéale pour les familles et publics seniors en quête de découverte et de détente.

Au fil des jardins sensoriels et des parcours insolites, petits et grands partagent une expérience originale entre éveil des sens, jeux nature et promenade au grand air.

Départ à 10h30 du Cadran et retour à 18h pour une journée conviviale au cœur d’un site emblématique de la Bretagne, propice au partage au sein des familles, aux échanges entre habitants et familles de Beauregard.

Tarification selon le quotient familial ou la carte SORTIR !

Les Jardins de Brocéliande 1165 Les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}]

Offrez-vous une parenthèse nature et ludique aux Jardins de Brocéliande, une sortie idéale pour les familles et publics seniors en quête de découverte et de détente.