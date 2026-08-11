Sortie kayak exclusive éclipse solaire Rue de la Mare Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Sortie kayak exclusive éclipse solaire

Rue de la Mare Plage de la Mare Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Embarquez pour une expérience maritime et astronomique inédite. Loin de la foule des plages, prenez le large à bord d’un kayak pour observer la plus importante éclipse solaire depuis plus de 25 ans, directement depuis l’océan.

Accompagné par un moniteur diplômé d’État, vous glisserez sur une eau calme alors que la luminosité décline et que le ciel se teinte de nuances uniques. Votre guide partagera avec vous des explications sur la mécanique céleste vous découvrirez le lien direct entre l’alignement de la Lune et du Soleil, le phénomène des grandes marées et l’adaptation de la faune et de la flore du littoral aux variations de lumière.

Cette sortie crépusculaire intimiste offre un panorama dégagé à 360° sur l’horizon pour admirer le spectacle en toute tranquillité.

Lunettes de protection fournies .

Rue de la Mare Plage de la Mare Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 04 39 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie kayak exclusive éclipse solaire Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-08-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme