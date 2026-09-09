Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat
samedi 17 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald
Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Sortie nocturne dans l’Ill*Wald sur le thème du raire du daim
Mettez vos sens en éveil, à une période phare de l’année le raire ou brame du daim. Animation encadrée par l’association Porte du Ried Nature pour découvrir le daim, animal emblématique de l’Ill*Wald. 0 .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 83 41 40 dchristiandurr@aol.com
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English :
Night outing in the Ill*Wald on the theme of deer stalking
L’événement Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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