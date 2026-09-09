Informations pratiques

Sélestat

Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Sortie nocturne dans l’Ill*Wald sur le thème du raire du daim

Mettez vos sens en éveil, à une période phare de l’année le raire ou brame du daim. Animation encadrée par l’association Porte du Ried Nature pour découvrir le daim, animal emblématique de l’Ill*Wald. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 83 41 40 dchristiandurr@aol.com

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English :

Night outing in the Ill*Wald on the theme of deer stalking

L’événement Sortie le daim, séducteur de l’Ill*Wald Sélestat a été mis à jour le 2026-01-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme