Sortie Médecine Castors à l’écomusée Ecomusée de Marquèze Sabres

Sabres

Sortie Médecine Castors à l’écomusée

Ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:45:00

fin : 2026-05-20 18:30:00

Date(s) :

2026-05-20

La Forêt d’Art Contemporain et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous proposent un projet original alliant approches sensibles, sociétales, artistiques et scientifiques.

Intitulé : Médecine Castors, ce projet se construit avec l’artiste Suzanne Husky et le Mouvement d’Alliance avec le Peuple Castor, l’objectif est d’œuvrer pour des rivières vivantes, tout en sensibilisant le grand public. Médiations artistiques et scientifiques, production et diffusion d’œuvres, et chantiers pilotes seront organisés dans les Landes de Gascogne durant 3 ans.

Rendez-vous le 20 mai à 15h45 à l’accueil de l’Écomusée de Marquèze pour découvrir sur site un type de barrage mimétique castor en présence de l’artiste Suzanne Husky et de Laurent Degrave, technicien rivière du Parc naturel régional. Cette découverte se fait sur réservation auprès du Parc naturel, places limitées. .

Ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Sortie Médecine Castors à l’écomusée

L’événement Sortie Médecine Castors à l’écomusée Sabres a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne