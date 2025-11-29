Sortie médicinale Place des Alliés de la Résistance Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

Sortie médicinale

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Plantes comestibles, plantes toxiques, réalisation d’un herbier.

Et si votre prochaine salade se trouvait juste sous vos pieds ? Mais attention… entre une herbe délicieuse et une plante toxique, la différence tient parfois à un petit détail !

Animé par Corps et Plantes: 06 28 10 96 69

Proposé par Althaïr .

Place des Alliés de la Résistance Althaïr Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38 althairsalins@gmail.com

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English : Sortie médicinale

L’événement Sortie médicinale Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA