Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune

Les Biards Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir la Sélune autrement !

On se laissera porter par le courant pour explorer les nouveaux paysages de la vallée, observer les oiseaux sur le fleuve, repérer les traces de mammifères sur les berges…

(Réservation obligatoire sur HelloAsso) .

Les Biards Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01 asso@nature-en-baie.fr

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English : Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune

L’événement Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts